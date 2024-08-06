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Велеслав, Дана и Демид: в тульском ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных в июле
Фото: ru.freepik.com.

Велеслав, Дана и Демид: в тульском ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных в июле

Одними из самых популярных имен остаются София и Михаил.

Стали известны самые популярные имена, которые давали новорожденным детям туляки в июле. В прошлом месяце в регионе родились 802 ребенка: 435 мальчиков и 367 девочек, рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Туляки, у которых родились дочери, отдали предпочтение именам Варвара, Анна, София и Виктория. Самыми популярными именами у родителей сыновей стали Михаил, Матвей, Иван, Артем, Тимофей и Дмитрий.

Специалисты назвали и необычные имена, которые жители региона давали своим новорожденным детям. Так, в июле в Тульской области появились на свет Агния, Эрнест, Аврора, Велеслав, Дана и Демид.

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Автор:
сегодня, в 12:20 0
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