Двое туляков в овраге изнасиловали 15-летнюю девочку

Фото из архива СКР по Тульской области.

Преступников смогли найти только спустя 12 лет. Один из них успел лишить жизни человека, и получить помилование на СВО.

Тульские следователи задержали 32-летнего и 31-летнего местных жителей за совершение тяжких преступлений прошлых лет.

Известно, что 12 лет назад, в сентябре 2012-го, в овраге на границе Привокзального и Ленинского районов была найдена зверски избитая и изнасилованная 15-летняя девушка. Ее плач услышали прохожие и спасли подростка: вызвали скорую и полицию.

Потерпевшая рассказала, что ее заманили в овраг двое молодых парней. Там ударили битой по голове и изнасиловали, точнее — совершили действия сексуального характера. Потерпевшая кричала и активно сопротивлялась, за что была жестоко избита. Отморозки лупили ее битой по рукам и ногам, ударили кирпичом по голове.

Уголовное дело возбудили еще в 2012 году, но установить виновных тогда не удалось: девушка боялась за свою жизнь и не раскрывала подробную информацию о злодеях.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи тульского СК и уголовного розыска повторно взялись за это дело спустя годы.

Сейчас потерпевшей уже 27 лет. С помощью повторных допросов пострадавшей и свидетелей удалось установить напавших на нее. Ими оказались двое туляков 31 и 32 лет. Во время совершения преступления было 19 и 20 лет соответственно.

Выяснилось, что 31-летний мужчина недавно был судим Зареченским судом города Тулы за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть человека (ст. 111 ч.4 УК РФ).

Однако быстро отбыл наказание, так как отправился на СВО и был помилован.

Обоим задержанным предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Суд по ходатайству следователя избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование дела завершено, следователи собрали достаточные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых. Уголовное дело направлено в суд.