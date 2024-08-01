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Вильфанд: жара вернется к середине августа
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Вильфанд: жара вернется к середине августа

Какая погода ждет жителей Центральной России в последний месяц лета?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода вернется в столицу и ближайшие регионы к середине месяца, передает ТАСС.

Метеоролог сообщил, что к концу первой декады месяца температура воздуха будет повышаться. Такая погода комфортна для конца лета.

По данным Гисметео, к 10-м числам августа в Туле столбики термометров достигнут +28°С.

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По прогнозу центра погода «Фобос» август в целом в Центральной России представляется умеренным. Среднемесячная температура воздуха будет близка к норме — средняя дневная температура будет держаться около +21,5°С. А вот осадков будет мало. 

Переход от лета к осени будет плавным, а в сентябре прогнозируется классическое бабье лето.

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сегодня, в 11:46 +1
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