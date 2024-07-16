В Щекинском районе состоится съезд потомков крапивенцев

В субботу, 3 августа, в филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» – Музее Земства и градостроительной истории (Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 40) состоится ежегодный съезд потомков жителей уездного города Крапивна.

Музей приглашает принять участие всех, чьи родословные уходят корнями в благодатную крапивенскую землю. Ежегодно на съезде собираются потомки крапивенцев из Тулы, Москвы, Калуги и других городов России. Для многих участников этот съезд – возможность узнать больше об истории своих семей, найти единомышленников и дальних родственников.

Потомки крапивенцев участвуют в мероприятиях местных музеев и проектах по сохранению культурного наследия бывшего уездного города. В прошлом году в съезде приняло участие 94 человека.

– Идея организации ежегодного съезда родилась более девяти лет назад. В последние пару лет приезжает все больше людей, которые знают о своих родственниках очень мало, но заинтересовались возможностью найти свои корни. Или хотя бы увидеть те места, откуда они родом. Многие участники съезда передают в дар музею документы и фотографии из семейных архивов, дарят предметы для пополнения фондов, – рассказала заведующая крапивенскими филиалами яснополянского музея Ольга Веневцева.

В рамках съезда пройдут презентации представителей крапивенских родов об истории своих семей, а также экскурсии по Музею Земства и градостроительной истории и историческому центру Крапивны. Для участников съезда будет организован трансфер из Тулы до Крапивны и обратно.

Начало съезда – в 11.00. Для регистрации в качестве участника нужно отправить на адрес [email protected] или телефон +7(910)552-51-29 заявку с указанием ФИО, контактного телефона, фамилией рода и всей имеющейся информацией для поиска архивных сведений.