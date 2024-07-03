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Кондитер из Ефремова приготовит гигантский торт на ВДНХ
Фото из личного архива Ларисы Ворониной.

Кондитер из Ефремова приготовит гигантский торт на ВДНХ

8 июля 30 мастерам со всей России предстоит испечь лакомство весом более тонны.

На закрытие выставки «Россия» испекут гигантский торт. Это будет самый большой бисквитный десерт за всю историю нашей страны. Планируется, что торт войдет в Международную книгу рекордов России. 

Над рекордсменом будут трудиться 30 поваров из разных уголков страны. Одна из них – кондитер из Ефремова Лариса Воронина. Она представит Тульскую область.

Лариса Воронина рассказала Myslo, что подала заявку и прошла очное собеседование. Торт-рекордсмен испекут 8 июля на ВДНХ в Москве. Он будет в виде флага России. О том, из каких ингредиентов испекут бисквит и сделают начинку, не уточняется. Предполагается, что вес торта будет более тонны.

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Автор:
сегодня, в 17:36 −1
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торт-рекордсмен
Люди
Лариса Воронина
Место
ЕфремовТульская область

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