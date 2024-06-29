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В Щёкинском районе у предприятия украли четыре тонны металлической арматуры
Фото из архива Myslo.

В Щёкинском районе у предприятия украли четыре тонны металлической арматуры

Полиция задержала подозреваемого.

В Щёкино в полицию обратился представитель металлопрокатной организации. Он заявил, что в ходе инвентаризации выявил кражу металлической арматуры общим весом около четырех тонн. Металл находился в помещении склада в поселке Первомайский.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний работник данной организации. Предположительно, он совершил кражу,  используя свое служебное положение. В содеянном мужчина признался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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