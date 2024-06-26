  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле больше 140 мигрантов получили медзаключения без медосмотра - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 147 мигрантов получили «левые» справки о том, что не употребляли наркотики

В Туле 147 мигрантов получили «левые» справки о том, что не употребляли наркотики

Врачи ничего не проверяли, а бумаги выдали.

После проверки прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог» по факту выдачи 147 иностранцам медзаключений, подтверждающих отсутствие у них факта употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Инцидент произошел в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере. Врачи выдали мигрантам заключения без проведения медосвидетельствования. При этом оно является обязательным для получения разрешения на работу в России. 

— Вопрос прохождения указанными иностранными гражданами надлежащей процедуры для медицинского свидетельства находится на контроле в прокуратуре района, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Напомним, в мае–июне в Туле прогремел миграционный скандал: арестовано руководство Управления по вопросам миграции Тульского УМВД и бывший врио начальника УМВД по Тульской области. Их обвиняют в создании ОПГ по организации незаконной миграции. Подробности в нашем сюжете.

Сюжет: Миграционный скандал в тульском УМВД
В тульском СК рассказали, в чем подозревают полковника Паситову
Дежурная часть
В тульском СК рассказали, в чем подозревают полковника Паситову
19 июня, в 15:26, 38 5927 1
Аресты в тульском УМВД продолжаются: задержана заместитель начальника миграционной службы
Дежурная часть
Аресты в тульском УМВД продолжаются: задержана заместитель начальника миграционной службы
19 июня, в 15:18, 49 7389 3
Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских
Дежурная часть
Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских
10 июня, в 14:37, 48 8594 1
Бывшему начальнику тульского УМВД грозит до 20 лет колонии
Дежурная часть
Бывшему начальнику тульского УМВД грозит до 20 лет колонии
10 июня, в 12:40, 37 5546 3

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:42 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мигранты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только один тульский выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку
Только один тульский выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку
Минфин предлагает увеличить пошлину за развод в 8 раз
Минфин предлагает увеличить пошлину за развод в 8 раз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.