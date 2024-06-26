В Туле 147 мигрантов получили «левые» справки о том, что не употребляли наркотики

Врачи ничего не проверяли, а бумаги выдали.

После проверки прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог» по факту выдачи 147 иностранцам медзаключений, подтверждающих отсутствие у них факта употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Инцидент произошел в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере. Врачи выдали мигрантам заключения без проведения медосвидетельствования. При этом оно является обязательным для получения разрешения на работу в России.

— Вопрос прохождения указанными иностранными гражданами надлежащей процедуры для медицинского свидетельства находится на контроле в прокуратуре района, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в мае–июне в Туле прогремел миграционный скандал: арестовано руководство Управления по вопросам миграции Тульского УМВД и бывший врио начальника УМВД по Тульской области. Их обвиняют в создании ОПГ по организации незаконной миграции. Подробности в нашем сюжете.