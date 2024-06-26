Только один тульский выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

Фото Дмитрия Дзюбина.

По биологии тоже есть единственный стобалльник.

В Тульской области на ЕГЭ по истории по 100 баллов получили восемь выпускников, по биологии и иностранному языку (английский) — по одному.

Общее количество стобалльных результатов на сегодня — 88. 81 выпускник получил на экзаменах высший балл. Об этом сообщает министерство образования региона.

Выпускникам текущего года предоставлена возможность повторно написать экзамен по одному из предметов по собственному выбору до окончания приемной кампании в вузах.

Пересдачи пройдут по следующему графику: