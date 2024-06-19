Туляка оштрафовали за татуировки с символикой АУЕ*

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

39-летнему жителю Тулы Евгению назначен административный штраф за совершение противоправного деяния по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Поводом стали многочисленные материалы с символикой запрещенной организации «АУЕ»*, которые он публиковал на своей странице в соцсети под псевдонимом «Монах».

— На суде Евгений пояснил, что «звезды» наколол более 10 лет назад, так как на то время хотел показать свою принадлежность к «воровскому братству». Позже мужчина пересмотрел свои взгляды, устроился на работу и завел семью. А тюремные наколки с запрещенной символикой так и не свел, более того, разместил их в соцсети, — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Свою вину Евгений признал полностью.