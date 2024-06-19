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Туляка оштрафовали за татуировки с символикой АУЕ*
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Туляка оштрафовали за татуировки с символикой АУЕ*

Ранее судимый мужчина с псевдонимом «Монах» оказался в поле зрения правоохранительных органов.

39-летнему жителю Тулы Евгению назначен административный штраф за совершение противоправного деяния по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Поводом стали многочисленные материалы с символикой запрещенной организации «АУЕ»*, которые он публиковал на своей странице в соцсети под псевдонимом «Монах».

— На суде Евгений пояснил, что «звезды» наколол более 10 лет назад, так как на то время хотел показать свою принадлежность к «воровскому братству». Позже мужчина пересмотрел свои взгляды, устроился на работу и завел семью. А тюремные наколки с запрещенной символикой так и не свел, более того, разместил их в соцсети, — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Свою вину Евгений признал полностью. 

*17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

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