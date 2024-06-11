  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Рязанской нарушитель оказался еще и «учителем» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской нарушитель оказался еще и «учителем»

На ул. Рязанской нарушитель оказался еще и «учителем»

Видео с «некрасивым» поведением автомобилиста опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Рязанской в Туле. На записи видно, как водитель Mitsubishi сначала проигнорировал направление движения по полосам, потом подрезал автомобиль с видеорегистратором. Затем, похоже, «обиделся», что его не пропустили, и дважды сбросил скорость, создав потенциально опасную ситуацию.

«Тула, ул. Рязанская, 50, время и дата актуальны», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Вильямса водителя застали «слезающим» с тротуара
Дежурная часть
На ул. Вильямса водителя застали «слезающим» с тротуара
сегодня, в 13:20, 22 983 1
В Туле водитель рискнул жизнью, чтобы убрать мусор с дороги: видео
Дежурная часть
В Туле водитель рискнул жизнью, чтобы убрать мусор с дороги: видео
вчера, в 21:00, 26 2194 6
На ул. Кирова водитель решил, что ему удобнее нарушить ПДД
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель решил, что ему удобнее нарушить ПДД
вчера, в 17:40, 21 1362 -1
Тульский водитель: «Как же достали эти второрядники!»
Дежурная часть
Тульский водитель: «Как же достали эти второрядники!»
9 июня, в 21:09, 43 3670 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:07 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские школьники и студенты активно осваивают основы финансовой грамотности
Тульские школьники и студенты активно осваивают основы финансовой грамотности
Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье
Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.