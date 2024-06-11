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Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье
Фото: t.me/extremism_71

Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье

Под пристальную проверку правоохранителей попали больше 30 мигрантов.

В областном центре прошли очередные рейды силовиков. Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства на площадке возле супермаркета SPAR на ул. М. Горького.

Отметим, что зареченцы называют это место «рынком труда» - сюда каждое утро приходят мигранты, желающие наняться на краткосрочную или разовую работу с ежедневной оплатой.

Во время рейда правоохранители проверили больше 30 мигрантов. Нелегалы были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы за различные нарушения миграционного и трудового законодательства. Многим из них предстоит в принудительном порядке вернуться домой.

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Место
ТулаЗареченский район
 

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