Тульские силовики провели рейд на «рынке труда» в Заречье

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В областном центре прошли очередные рейды силовиков. Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства на площадке возле супермаркета SPAR на ул. М. Горького.

Отметим, что зареченцы называют это место «рынком труда» - сюда каждое утро приходят мигранты, желающие наняться на краткосрочную или разовую работу с ежедневной оплатой.

Во время рейда правоохранители проверили больше 30 мигрантов. Нелегалы были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы за различные нарушения миграционного и трудового законодательства. Многим из них предстоит в принудительном порядке вернуться домой.