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Двое пропавших жителей Тульской области найдены живыми

Двое пропавших жителей Тульской области найдены живыми

Волонтёры сообщили о благополучном завершении поисковых мероприятий.

Тульский отряд «ЛизаАлерт» завершил поиск 77-летнего Михаила Левкина, об исчезновении которого стало известно вечером 7 июня. В тот же день пожилого мужчину нашли в пос. Станционный. Дочь Михаила Ивановича поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках:

«Не хватит слов, чтобы выразить благодарность прекрасным людям, которые добровольно выполняют благородную миссию - поиск пропавших людей. Не прошло и половины суток, как мой отец был найден. Низкий поклон всем, кто принимал участие в поиске, и с кто был со мной постоянно на связи».

Вечером 8 июня волонтёры отряда «Поиск 71» сообщили о прекращении поисков 49-летнего Александра Иванкевича из Кимовска. О его судьбе ничего не было известно с 15 мая. Мужчина найден живым и здоровым.

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