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В Новомосковске спасли кошку, которую хозяева на неделю оставили на балконе без еды и воды

В Новомосковске спасли кошку, которую хозяева на неделю оставили на балконе без еды и воды

Неравнодушные горожане обратились к не менее неравнодушным спасателям.

В Новомосковске сотрудники пожарно-спасательной части № 25 помогли спасти кошку, которая около недели провела на балконе одной из квартир дома № 5 по улице Есенина.

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Все это время животное, по словам очевидцев, было вынуждено обходиться без еды и воды:

— Кошечка с Есенина, 5 спасена! Спустя несколько часов созвонов и согласований с МЧС, пожарной службой, управляющей компанией и полицией, доблестный пожарный Александр снял кису и в переноске передал нам. Огромное спасибо! — поделилась с Myslo местная жительница Вероника, которая и инициировала операцию по спасению кошки.

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Кроме этого, Вероника рассказала, что заберет спасенную кошку себе и назовет её Скарлетт — за волю к жизни и позитивный настрой даже в самой безнадёжной ситуации.

— После спасения Скарлетт отвезли в ветклинику. Благо успели вовремя: желудок и кишечник пустой абсолютно, начальная стадия обезвоживания, отит. Сейчас киса дома. Учитывая, что у меня уже есть 2 кошки и собака, есть вероятность, что теперь я останусь без мужа, — иронично подытожила эту историю Вероника.

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