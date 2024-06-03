Двое подростков ограбили тулячку, а потом избили водителя такси: мужчина госпитализирован

Студент колледжа и школьник уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Туле 17-летний парень и его 16-летний подельник подозреваются в грабеже и разбое, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 2 июня на улице 9 Мая пьяные подозреваемые вырвали из рук проходившей мимо женщины сумку. Добычей юных грабителей стала грандиозная сумма — 710 рублей.

После этого молодые ребята вызвали такси и напали на водителя: ударили мужчину по голове и отобрали 3000 рублей, после чего сбежали. Отметим, что потерпевшему потребовалась медпомощь — его госпитализировали.

Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки и доставили в следственный отдел по Центральному району Тулы. Расследование уголовного дела продолжается.