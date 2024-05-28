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На рынке в Кимовске зарезали продавца
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

На рынке в Кимовске зарезали продавца

Пострадавший скончался в больнице.

Утром 28 мая на рынке в Кимовске один из посетителей нанес продавцу множественные удары ножом. Прохожие вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, 58-летний пострадавший скончался в больнице. 

По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Нападавший был в кратчайшие сроки установлен, задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел по городу Донскому.

На месте происшествия работают следователи. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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