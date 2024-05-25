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Житель Новомосковска попался на краже сладостей

Житель Новомосковска попался на краже сладостей

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратилась директор одного из сетевых магазинов. Женщина заявила, что из торгового зала неизвестный самым наглым образом украл кондитерские изделия. Ущерб от его действий составил 2 801 рубль.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Мужчина задержан и уже сознался в содеянном. Судьба украденного им товара неизвестна.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

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кондитерские изделиясладостикражаполицияНовомосковск

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