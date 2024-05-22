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Как продвигается строительство дороги на ул. Маршала Жукова в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как продвигается строительство дороги на ул. Маршала Жукова в Туле

Завершить работы планируется 1 августа.

22 мая глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал строительство автодороги от ул. Маршала Жукова до жилого комплекса «Выше». Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, уже завершен первый этап строительства, продолжается второй этап.

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Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин рассказал, что работы идут по графику. Новая автодорога будет протяженностью около 1 километра. Здесь также обустроят тротуары, ливневую канализацию, пешеходные переходы, установят освещение, ограждения безопасности.

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Эта дорога поможет разгрузить Одоевское шоссе. Завершить работы планируется 1 августа.

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