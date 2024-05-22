Как продвигается строительство дороги на ул. Маршала Жукова в Туле

Фото пресс-службы администрации Тулы.

22 мая глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал строительство автодороги от ул. Маршала Жукова до жилого комплекса «Выше». Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, уже завершен первый этап строительства, продолжается второй этап.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин рассказал, что работы идут по графику. Новая автодорога будет протяженностью около 1 километра. Здесь также обустроят тротуары, ливневую канализацию, пешеходные переходы, установят освещение, ограждения безопасности.

Эта дорога поможет разгрузить Одоевское шоссе. Завершить работы планируется 1 августа.