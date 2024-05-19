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В Туле на Новомосковском шоссе сгорела «пятнашка»

В Туле на Новомосковском шоссе сгорела «пятнашка»

Машина выгорела полностью.

Сообщение о горящем авто у Городского кладбища на Новомосковском шоссе на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сегодня в 17:27. 

На место происшествия прибыли три пожарных расчета.

«Открытое горение ликвидировано в 17:41. Пострадавших нет. В результате происшествия автомобиль выгорел полностью», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Причина пожара — устанавливается.

«Потушить машину не удалось, начался взрываться бак. Все живы», — написали очевидцы в группе «Подслушано Новомосковск».

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сегодня, в 18:48 +1
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