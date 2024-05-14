Тулячка присвоила себе выплаты дочери, которая жила с отцом: возбуждено уголовное дело

Районная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Он пожаловался на необоснованное получение бывшей супругой выплат на малолетнего ребенка.

По решению суда после развода родителей пятилетняя девочка проживает с отцом. Несмотря на это, ее мать подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

— С 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года женщина незаконно получила в общей сумме свыше 80 тыс. руб., которые присвоила себе.

По материалам проверки прокуратуры орган дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры города, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.