С июня изменится порядок назначения единого пособия семьям с детьми в Тульской области

С июня 2024 года расчет доходов семьи при назначении единого пособия будет производиться с учетом нескольких изменений.

Так, больше не будут входить в доход проценты по открытым на опекаемых детей номинальным счетам. Не будут больше учитываться и выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Помимо этого, из расчета будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.

Также с июня вступит в силу новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия.

Если выплаты по алиментам были установлены судом, то в расчете доходов, как и ранее, будет учитываться фактически поступившая сумма. Именно ее и нужно указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Отделение СФР самостоятельно получит эти данные у ФСПП России.

Если родители договорились о сумме алиментов устно или в нотариальном соглашении, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении или соглашении, но не меньше, чем четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей.

В случае назначения единого пособия первая выплата будет произведена в течение 5 дней после одобрения заявления, далее средства будут перечисляться ежемесячно 3-го числа в текущем месяце за прошлый.

Единое пособие предоставляется семьям с детьми от 0 до 17 лет или беременным, среднедушевой доход в семьях которых не превышает величину прожиточного минимума в Тульской области (15 453 рубля).

При назначении пособия специалисты регионального Отделения СФР проводят комплексную оценку доходов и имущества семьи. Кроме того, при назначении выплаты учитывается занятость родителей или объективные причины для ее отсутствия.

Размер единого пособия также зависит от доходов семьи и может составлять 50 % (7 494, 5 рубля), 75 % (11 241,75 рублей) или 100 % (14 989 рублей) от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе. Для будущих мам – от прожиточного минимума трудоспособного населения (соответственно, 8 422, 12 633 или 16 844 рубля).

На данный момент единое пособие в Тульской области получают родители 66708 детей, а также 257 беременных.

Получить подробную информацию о пособии можно у операторов единого контакт-центра по номеру 8-800-100-00-01.

