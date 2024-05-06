Из-за репетиции Парада Победы в центре Тулы вновь перекроют движение

7 мая с 17.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:
- на площади Ленина,
- по ул. Менделеевской,
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;
с 19.00 до 22.00:
- по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
- по ул. Лейтейзена,
- по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
- по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
- по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.
Как сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле», на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00.