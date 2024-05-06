  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за репетиции Парада Победы в центре Тулы вновь перекроют движение - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за репетиции Парада Победы в центре Тулы вновь перекроют движение

Из-за репетиции Парада Победы в центре Тулы вновь перекроют движение

Публикуем схему ограничений.

7 мая с 17.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • на площади Ленина, 
  • по ул. Менделеевской, 
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 19.00 до 22.00:

  • по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, 
  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, 
  • по ул. Лейтейзена, 
  • по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, 
  • по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, 
  • по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Как сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле», на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:42 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничения движения

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская компания задолжала двум бывшим работникам более 70 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело
Тульская компания задолжала двум бывшим работникам более 70 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело
«Отвечают врачи»: пульмонолог расскажет тулякам, как сохранить здоровье легких
«Отвечают врачи»: пульмонолог расскажет тулякам, как сохранить здоровье легких
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.