Из-за репетиции Парада Победы в центре Тулы вновь перекроют движение

7 мая с 17.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

на площади Ленина,

по ул. Менделеевской,

на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 19.00 до 22.00:

по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,

по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,

по ул. Лейтейзена,

по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,

по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,

по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Как сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле», на указанных участках будет запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00.