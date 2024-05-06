Тульский тренер по велоспорту Татьяна Макарова попала в запрещенный список UCI

Фото Алексея Пирязева.

Теперь она не сможет сопровождать спортсменов на международных соревнованиях.

Тренер велогонщиков Татьяна Макарова попала в запрещенный список Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает «Матч-ТВ».

— В качестве объяснения UCI прислал мне ссылку на одно из моих интервью, которое они сочли нарушением правил на получение нейтрального статуса. Плюс мне указали на пост в соцсетях. Объяснить все это не представляется возможным, к сожалению. Так что оспаривать не буду, — сказала Татьяна Макарова в интервью телеканалу.

Ранее несколько велогонщиков, которых тренирует Татьяна Николаевна, получили нейтральный статус. Теперь она не сможет сопровождать их на международных соревнованиях.