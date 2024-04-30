В Веневском районе в застрявшей в луже машине обнаружены тела двух мужчин

Застрявшая недалеко от реки Осетр машина в районе деревни Звойские Выселки была обнаружена в ночь на 30 апреля. В салоне машины находились двое мужчин без признаков жизни. По данному факту следовали СКР по Тульской области начали доследственную проверку.

По информации Myslo, транспортное средство завязло в глубокой луже, еще не высохшей после разлива реки при паводке. Вода могла попасть в глушитель, в результате чего угарный газ наполнил салон, став причиной смерти водителя и пассажира.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Новомосковску проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.