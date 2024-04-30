На майские праздники в центре Тулы запретят парковку

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для обеспечения безопасности дорожного движения по ряду улиц будут введены временные ограничения.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, с 1 по 12 мая запрещена остановка и стоянка на пл. Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона) прилегающая к площади Ленина.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств 1 мая с 17:00 до 22:00 – на площади Ленина, по ул. Менделеевской, с 19:00 до 22:00:

по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;

по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;

по ул Лейтейзена;

по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;

по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;

по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На данных участках с 00:00 до 22:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.