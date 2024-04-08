В тульском лесу в шалаше почти год жила семья с детьми

Жительница Ярославской области вместе с дочерями 12 и 11 лет пропала 11 месяцев назад. Об исчезновении в полицию заявила бабушка девочек спустя несколько месяцев после пропажи. Бабушка сообщила, что от семьи давно нет вестей. Ситуация была опасна: в анамнезе девочек значилась «тревожность» и «эмоциональная неустойчивость», а у матери — зависимости и психические расстройства. Семью объявили в федеральный розыск.

Сегодня стало известно, что женщина с детьми обнаружена в Тульской области, — они жили в лесу. Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищу готовили на костре, мылись в тазу, воду грели на огне.

«Девочки в возрасте 12 и 11 лет спали на одной кровати с посторонним 27-летним мужчиной. Образовательные и медицинские организации дети не посещали. Семья находилась в федеральном розыске более полугода», — сообщил уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Михаил Крупин.

Омбудсмен отмечает: судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда ограничила мать в родительских правах, детей требуется передать на попечение органа опеки, а с матери взыскать алименты на девочек.

Сейчас дети проходят реабилитацию под защитой государства.

— Выражаю благодарность неравнодушным гражданам, которые проявили бдительность и чуткость, смогли опознать семью, — заявил Михаил Крупин.

Известно, что ранее бабушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на дочь. Хотела оформить опеку над девочками, сообщает 76.ru. Издание отмечает, что девочки родились в Перми и прожили с обоими родителями длительное время. Брак не заладился, семейная пара развелась.

В январе 2021 года женщина познакомилась в интернете с мужчиной на 10 лет младше её, ранее он был судим. Весной того же года пара расписалась и перебралась в село Рождествено Ярославской области.

Жили на пенсию и алименты от отца девочек, лишенного ранее родительских прав, а новый муж перебивался случайными заработками. Девочки посещали школу, семья ходила в местный храм.

Летом 2022 года женщина с детьми пропали. Полицейские несколько дней прочесывали область, и нашли их в заброшенном доме на берегу реки в Пошехонье. Тогда мать вела себя странно: назвалась чужим именем и не показывала документы на детей.

«Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Пошехонском районе голодных и запущенных детей. С педикулезом, на теле имелись множественные укусы от насекомых и ссадины», — сообщал детский омбудсмен Михаил Крупин.

После вмешательства государства семью поставили на учет, дети прошли реабилитацию. Девочки признавались, что боятся нового мужа мамы и не хотят с ним жить. Контроль за семьей усилили.

Затем девочек дважды забирали от матери в социальные центры, но каждый раз она возвращалась за ними. В январе 2023 года бабушка через суд попыталась лишить дочь родительских прав и забрать внучек себе.

30 мая 2023 года мать с девочками уехала из Ярославля на поезде до Рязани, а оттуда на автобусе — в Тулу.

Ситуацию прокомментировала региональный омбудсмен по защите прав ребенка Ирина Кузнецова:

– Всех взбудоражила история с пропажей семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Она завершилась хэппи-эндом.

<...>. Найти семью стало возможным, благодаря информации от местных жителей. Огромное спасибо сотрудникам полиции, которые оперативно отреагировали на поступивший сигнал. Сейчас девочки находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Поскольку по решению суда мама ограничена в родительских правах, решается вопрос о передаче детей под опеку их бабушке.