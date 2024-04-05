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Недобросовестный поставщик не исполнил контракт для «Тульского музейного объединения»

Недобросовестный поставщик не исполнил контракт для «Тульского музейного объединения»

Получили аванс и не сделали ничего.

В Тульское УФАС России поступило обращение государственного учреждения культуры Тульской области «Тульское музейное объединение» о размещении информации об воронежском ООО «РЕСУРССЕРВИСПЛЮС» в реестре недобросовестных поставщиков.

За 19 467 250 рублей общество должно было осуществить поставку утепленного металло-тентового перехода между тенто-мобильными укрытиями, который должен включать в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности: отопление, вентиляцию, электрическое освещение, системы автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

Поставщик, получив аванс в размере 30%, так и не смог осуществить поставку утепленного металло-тентового перехода, при этом не имея какой-либо объективной причины невозможности соблюдения условий контракта.

Рассмотрев дело, Тульское УФАС России включило сведения об обществе с ограниченной ответственностью «РЕСУРССЕРВИСПЛЮС» в реестр недобросовестных поставщиков.

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