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Как в Туле моют муниципальный общественный транспорт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как в Туле моют муниципальный общественный транспорт

Троллейбусы, трамваи и автобусы моют раз в сутки внутри и снаружи.

С 1 апреля в областной столице стартовал месячник чистоты. В связи с этим глава администрации Илья Беспалов поручил уделить дополнительное внимание чистоте в общественном транспорте.

По данным администрации, специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» ежедневно приводят в порядок подвижной состав. Речь идёт о комплексной уборке пыли и грязи.

По словам директора предприятия Алексея Марушкина, каждый день на линию выходят 53 троллейбуса, 70 трамваев и 115 автобусов.

Моют их раз в сутки внутри и снаружи.

Уборка осуществляется на специализированных мойках в троллейбусном, трамвайном депо и автобусном парке.

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По прибытии в депо транспортное средство проезжает через щётки, после чего его домывают установками высокого давления. Затем внутри проводится влажная уборка — рабочие протирают поручни и моют полы. После мойки транспортное средство обсыхает и остается в депо до первого утреннего выезда.

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В среднем наружная и внутренняя мойка троллейбусов, автобусов и трамваев длится около 20 минут.

Илья Беспалов поставил задачу профильному управлению администрации города провести работу с коммерческими перевозчиками о необходимости своевременной и регулярной уборки пассажирского транспорта.

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