В Алексине двое мужчин обокрали склад Wildberries: ущерб составил 1,7 млн рублей

В Алексине Арен К. и Артём Ш. обвиняются в краже, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Следствием установлено, что в декабре 2023 года обвиняемые, договорившись с неустановленным лицом, решили обокрасть склад Wildberries, расположенный в деревне Новое Клейменово.

Загадочное неустановленное следствием лицо осуществило сбор товара в три гофры по направлению «Алексин-Белая Дача», о чем уведомило подельников. 28 декабря 2023 года обвиняемые на арендованном автомобиле марки «Газель» приехали к воротам склада. Получив соответствующий QR-код и предоставив его ответственному за отгрузку, поместили три гофры с товаром в машину, после чего уехали со склада. Ущерб от их действий составил 1 776 807 рублей.

В настоящее время обвиняемые арестованы, заседание по данному уголовному делу назначено на 27 марта.



