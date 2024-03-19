В Тульской области отремонтируют более 40 км железнодорожных путей

Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2024 году на Московской железной дороге в Тульской области отремонтируют 43,8 км пути. Самыми длинными ремонтными участками станут Венёв — Маклец (14,8 км) и Ясногорск — Ревякино (12,6 км). Кроме того, железнодорожники уложат 21 стрелочный перевод на железнодорожных станциях Тула-1, Узловая-1, Узловая-3, Плеханово, Бобрик-Донской, Алексин, Волово, Маклец и Присады.

— Почти 70% всех ремонтно-путевых работ будут проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки, — сказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Для ремонта задействуют путевые машины тяжелого типа, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, автотракторную и другую технику.