В Алексине мужчину с собакой не обслужили в магазине, и он ударил ножом продавца

Судом установлено, что пьяный обвиняемый пришёл в продуктовый магазин вместе со своей собакой. Продавец отказался обслуживать клиента, заявив, чтобы тот оставил питомца на улице.

Возмущенный мужчина вывел собаку наружу, а потом, вооружившись складным ножом, вернулся в магазин. Для начала он угрожал посетителям, а потом ударил продавца в ногу, после чего сбежал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.