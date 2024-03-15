Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Косой Горе: суд огласил приговор

Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

В Туле 45-летний местный житель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 23 ноября 2023 года обвиняемый, управляя Chery M11, на Орловском шоссе нарушил Правила дорожного движения и наехал на пешехода. 60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.