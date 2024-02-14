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Туляк хранил крупную партию гашиша и мефедрона в квартире на Северной Мызе

Туляк хранил крупную партию гашиша и мефедрона в квартире на Северной Мызе

25-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

В Туле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали закладчика с поличным.

В ходе личного досмотра полицейские в присутствии понятых изъяли у злоумышленника 36 свертков с запрещенным веществом. Затем сотрудники осмотрели квартиру туляка в микрорайоне Северная Мыза. Оперативники изъяли две емкости и несколько брикетов с наркотиками, упаковочный материал и электронные весы.

Всего из незаконного оборота изъяли более 1 кг мефедрона и 200 г гашиша.

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Как рассказали в УМВД России по Тульской области, подозреваемый работал на один из интернет-магазинов. Более года он раскладывал закладки по Туле. За крупными партиями ездил в соседний регион. Сбывал наркотики оптовыми и розничными партиями.

В настоящее время по данным фактам возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Место
УМВД России по Тульской областиСеверная Мыза
 

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