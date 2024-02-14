В Венёвском районе снимают детективный сериал про угонщика автомобилей

В Веневском районе Тульской области проходят съемки телесериала «Самозванец». Режиссером проекта стал Алан Дзоциев. Среди продюсеров числятся Тимур Вайнштейн и Наталья Парамонова.
Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга.
Главную роль в картине исполнит актер театра и кино Максим Стоянов. Также в фильме приняли участие Анастасия Куимова, Сергей Варчук и Сергей Яценюк.