В Венёвском районе снимают детективный сериал про угонщика автомобилей

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В Веневском районе Тульской области проходят съемки телесериала «Самозванец». Режиссером проекта стал Алан Дзоциев. Среди продюсеров числятся Тимур Вайнштейн и Наталья Парамонова.

Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга.

Главную роль в картине исполнит актер театра и кино Максим Стоянов. Также в фильме приняли участие Анастасия Куимова, Сергей Варчук и Сергей Яценюк.