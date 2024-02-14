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В Венёвском районе снимают детективный сериал про угонщика автомобилей
Фото: https://tulakino71.ru/

В Венёвском районе снимают детективный сериал про угонщика автомобилей

Многосерийный детектив покажут на НТВ.

В Веневском районе Тульской области проходят съемки телесериала «Самозванец». Режиссером проекта стал Алан Дзоциев. Среди продюсеров числятся Тимур Вайнштейн и Наталья Парамонова.

Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга.

Главную роль в картине исполнит актер театра и кино Максим Стоянов. Также в фильме приняли участие Анастасия Куимова, Сергей Варчук и Сергей Яценюк.

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