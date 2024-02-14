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Николай Воробьев передал книги в библиотеки региона
Фото Тульской областной Думы.

Николай Воробьев передал книги в библиотеки региона

В том числе Николай Юрьевич подарил областной и муниципальным библиотекам книгу, выпущенную к 30-летию Тульской областной Думы.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и его первый заместитель Галина Алешина встретились с коллективом Регионального библиотечно-информационного комплекса.

Встреча состоялась в Тульской областной научной библиотеке и была приурочена к Международному дню дарения книг, который отмечается сегодня.

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Николай Воробьев поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил их за энтузиазм, продуктивную работу и желание развивать культурную отрасль родного края. Ведь библиотекарь — это хранитель истории, ценностей и традиций.

Спикер облдумы подчеркнул, что региональное отделение партии «Единая Россия» и депутаты разных уровней уже девять лет активно участвуют в благотворительных акциях, посвященных Международному дню дарения книг. За это время в библиотеки региона передано более 20 тысяч новых изданий.

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— Мы передаем книги не только в городские, сельские и школьные библиотеки, но и в библиотеки медицинских организаций и спецучреждений для людей с ОВЗ, — рассказал Николай Юрьевич. — Сегодня мы тоже пришли с подарками и привезли книги с историческими очерками о Тульском кремле, Куликовской битве, Дмитрии Донском, обороне Тулы в годы войны, а также энциклопедическое издание «Великая Россия». Все эти издания, несомненно, должны быть в библиотеках нашего региона.

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Также по просьбе коллектива Николай Воробьев подарил областной и муниципальным библиотекам книгу, выпущенную к 30-летию Тульской областной Думы и посвященную истории становления законодательной власти региона.

— Мы постарались собрать в этом издании материалы обо всех событиях, которые произошли в региональном парламенте за 30 лет, — отметил председатель облдумы. — В нем есть действительно редкие кадры, которые раннее нигде не публиковались, познавательные интервью с руководством Думы, исторические справки. Я думаю, что книга будет интересна как специалистам библиотечного дела, так и всем посетителям библиотек.

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Генеральный директор Регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова, в свою очередь, поблагодарила Николая Воробьева за сотрудничество и быстрый отклик на просьбу и подчеркнула, что это очень важный и ценный подарок. Она также рассказала, что подаренная книга обязательно будет презентована на книжном фестивале, который состоится в регионе этим летом.

Также в рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи собранных книг в рамках акции книгодарения 2024 года Чернской межпоселенческой библиотеке имени А. С. Пушкина.

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