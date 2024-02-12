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Силовики задержали агента украинских спецслужб, который поджег в Туле электроподстанцию
Фото из архива Myslo

Силовики задержали агента украинских спецслужб, который поджег в Туле электроподстанцию

25-летний гражданин Белоруссии совершил преступление 6 февраля, после чего уехал в Воронеж.

«Сотрудниками ФСБ России в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб» – говорится в публикации РИА «Новости».

По информации ФСБ, молодой человек на родине был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ. В январе через судимого за кражи в Москве гражданина Украины Отари Данько (кличка «Гриша Московский»), он вышел на сотрудника украинских спецслужб по имени Юрий и согласился совершать теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России.

5 февраля злоумышленник прибыл в Тулу, изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. После этого он отправился в Воронеж для совершения ещё одной диверсии. При задержании у диверсанта изъяли телефон, содержащий переписку с куратором, и три ёмкости с зажигательной смесью.

По данным ведомства, преступника удалось задержать благодаря бдительности туляков, которые засняли поджог на видео и своевременно передали запись правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия», фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Его пособники и кураторы будут объявлены в розыск.

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сегодня, в 19:00 +5
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Место
ТулаВоронеж
 

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