  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Полицейские изъяли из дома в Донском 22 куста конопли - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Полицейские изъяли из дома в Донском 22 куста конопли
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Полицейские изъяли из дома в Донском 22 куста конопли

Подозреваемый производил наркотик для собственного потребления.

В Донском Тульской области задержали 51-летнего жителя микрорайона Задонье. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Обвиняемый оборудовал в своем доме помещение, в котором занимался выращиванием конопли и хранением марихуаны. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 22 куста. Примерный вес сушеных наркотических растений составил около 250 г.

Галерея

— Все изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД по Тульской области для дальнейшего исследования. Подозреваемый пояснил, что растение выращивал самостоятельно, для личного потребления, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. 

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
полиция
Место
УМВД России по Тульской областиДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы прошел рейд по выгулу собак
В Центральном парке Тулы прошел рейд по выгулу собак
В Тульской области «девятка» наехала на сугроб и опрокинулась
В Тульской области «девятка» наехала на сугроб и опрокинулась
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.