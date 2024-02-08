Полицейские изъяли из дома в Донском 22 куста конопли

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Донском Тульской области задержали 51-летнего жителя микрорайона Задонье. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Обвиняемый оборудовал в своем доме помещение, в котором занимался выращиванием конопли и хранением марихуаны. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 22 куста. Примерный вес сушеных наркотических растений составил около 250 г.

— Все изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД по Тульской области для дальнейшего исследования. Подозреваемый пояснил, что растение выращивал самостоятельно, для личного потребления, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.