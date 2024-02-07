В Тульской области пьяная водитель иномарки переехала подругу: суд огласил приговор

Обвиняемая двигалась задним ходом и не убедилась в безопасности маневра.

В Кимовске 49-летняя местная жительница признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Судом установлено, что 26 июня 2023 года пьяная обвиняемая вместе с подругой отдыхала в селе Краснополье. В какой-то момент 31-летняя женщина попрощалась с обвиняемой и ушла домой.

Чуть позже обвиняемая, несмотря на нетрезвое состояние, решила проехаться на своем Ford Maverick. Женщина двигалась задним ходом и не заметила подругу, которая лежала на дороге. Автомобиль проехал прямо по женщине, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 6 лет колонии-поселения. Кроме этого, она выплатит матери подруги материальный ущерб в размере 221 450 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и оплатит ей адвоката — 30 000 рублей.

