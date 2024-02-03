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Мужчина ударил ножом 19-летнюю кассиршу «Дикси»: подробности преступления
Кадр из видео t.me/tulazest

Мужчина ударил ножом 19-летнюю кассиршу «Дикси»: подробности преступления

Молодого человека задержали полицейские. Он признался в содеянном.

В пятницу, 2 февраля, в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение из больницы скорой медицинской помощи  им. Ваныкина. 

Рано утром в учреждение с ножевым ранением в области шеи была доставлена 19-летняя сотрудница супермаркета «Дикси», расположенного в на ул. Полюсной. В торговом зале на неё напал неизвестный ей мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что сотрудники угрозыска оперативно задержали злоумышленника – им оказался 23-летний безработный туляк.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ведомстве уточнили, что задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Решается вопрос о заключении его под стражу. Ведётся следствие.

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