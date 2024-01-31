В тульской школе сняли двери с кабинок туалета

Источник фото: телеграм-канал "Тула Жесть".

30 января туляки рассказали в соцсетях об исчезновении дверей из кабинок туалета в ЦО № 25. Информация появилась в паблике «ВК» «Тула Жесть».

Среди озвученных причин — якобы курение старшеклассников.

— Администрация отмалчивается насчет вопроса о восстановлении дверей. Ходить в учительские и туалеты начальной школы категорически запрещено. Также предлагают ввести проверяющих, которые будут ходить по туалетам на наличие более одного человека в кабинке, — отмечает анонимный источник.

Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Кто-то считает, что происходящее — нарушение личных границ школьников, другие ворчат: «В наше время были дырки в полу, и никто не жаловался».

На момент публикации новости в сообществе «Тула Жесть» появилась информация, что двери в туалеты вернули на место.

За официальным комментарием мы обратились в министерство образования Тульской области.