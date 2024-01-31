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В Алексинском районе задержали браконьеров: они убили пятнистого оленя
Скриншот из видео телеграм-канала «Зеленка»

В Алексинском районе задержали браконьеров: они убили пятнистого оленя

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

30 января в Алексинском районе сотрудники охотинспекции задержали браконьеров. Об этом сообщает телеграм-канал «‎Зеленка».

Во время рейда около деревни Торчково охотинспекторы обнаружили двоих туляков, разделывающих тушу самца пятнистого оленя. На место тут же вызвали сотрудников полиции.

— В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу дикого животного. Нарушителям грозит наказание до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 180 тыс. рублей, — утверждает источник.

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