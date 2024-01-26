Тульские силовики испортили аппетит нелегалам

Фото: t.me/extremism_71

В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов. Как сообщает Telegram-канал «Тула ЭкстремиZм», в этот раз силовики заглянули в кафе «Скорпион» на ул. Металлургов.

У всех иностранцев проверили документы, в отношении одного из мужчин был составлен протокол за нарушение трудового законодательства. Ему грозит штраф от 2000 до 5000 рублей и выдворение за пределы страны.

Представители Роспотребнадзора выявили в заведении большое количество нарушений. Скорее всего, до их устранения заведение не сможет принимать посетителей.