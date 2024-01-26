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Тульские силовики испортили аппетит нелегалам
Фото: t.me/extremism_71

Тульские силовики испортили аппетит нелегалам

В кафе «Скорпион» на ул. Металлургов состоялось профилактическое мероприятие.

В Туле прошли очередные рейды по проверке мигрантов. Как сообщает Telegram-канал «Тула ЭкстремиZм», в этот раз силовики заглянули в кафе «Скорпион» на ул. Металлургов. 

У всех иностранцев проверили документы, в отношении одного из мужчин был составлен протокол за нарушение трудового законодательства. Ему грозит штраф от 2000 до 5000 рублей и выдворение за пределы страны.

Представители Роспотребнадзора выявили в заведении большое количество нарушений. Скорее всего, до их устранения заведение не сможет принимать посетителей.

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вчера, в 22:20 0
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Место
Тулаулица Металлургов

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