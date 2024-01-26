  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Варварское благоустройство в белевском монастыре: виновник заплатит штраф - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Варварское благоустройство в белевском монастыре: виновник заплатит штраф
Фото: vk.com/belev_monastyr

Варварское благоустройство в белевском монастыре: виновник заплатит штраф

Во время проверки сотрудники инспекции по охране культурного наследия выявили целый ворох нарушений.

Суворовский межрайонный суд рассмотрел административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В ноябре прошлого года начальник отдела инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия посетил  белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Выяснилось, что при проведении работ руководителем проекта АО «Агентство Развития Перспективных Технологий» не соблюдались требования законодательства. В частности, на объекте культурного наследия выполнялась разработка грунта на глубину 3,5 метра.

Работы проводились в отсутствии раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Эти разделы не разрабатывались и с инспекцией не согласовывались. Кроме того, выяснилось, что выполненные работы по установке архитектурно-художественной подсветки и аудиосистемы внутри храма не были предусмотрены проектом.

На суде фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
административное правонарушениеинспекция по охране культурного наследияштрафсуднарушение закона
Место
БелевСпасо-Преображенский монастырь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские силовики испортили аппетит нелегалам
Тульские силовики испортили аппетит нелегалам
Жители Красной Слободки: «Спасибо, Myslo, нам почистили дорогу!»
Жители Красной Слободки: «Спасибо, Myslo, нам почистили дорогу!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.