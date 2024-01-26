Варварское благоустройство в белевском монастыре: виновник заплатит штраф

Фото: vk.com/belev_monastyr

Во время проверки сотрудники инспекции по охране культурного наследия выявили целый ворох нарушений.

Суворовский межрайонный суд рассмотрел административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В ноябре прошлого года начальник отдела инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия посетил белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Выяснилось, что при проведении работ руководителем проекта АО «Агентство Развития Перспективных Технологий» не соблюдались требования законодательства. В частности, на объекте культурного наследия выполнялась разработка грунта на глубину 3,5 метра.

Работы проводились в отсутствии раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Эти разделы не разрабатывались и с инспекцией не согласовывались. Кроме того, выяснилось, что выполненные работы по установке архитектурно-художественной подсветки и аудиосистемы внутри храма не были предусмотрены проектом.

На суде фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.