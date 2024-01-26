Варварское благоустройство в белевском монастыре: виновник заплатит штраф

Суворовский межрайонный суд рассмотрел административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В ноябре прошлого года начальник отдела инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия посетил белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Выяснилось, что при проведении работ руководителем проекта АО «Агентство Развития Перспективных Технологий» не соблюдались требования законодательства. В частности, на объекте культурного наследия выполнялась разработка грунта на глубину 3,5 метра.
Работы проводились в отсутствии раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Эти разделы не разрабатывались и с инспекцией не согласовывались. Кроме того, выяснилось, что выполненные работы по установке архитектурно-художественной подсветки и аудиосистемы внутри храма не были предусмотрены проектом.
На суде фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.