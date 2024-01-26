Мошенники едва не лишили туляка 766 тысяч рублей под предлогом снять квартиру

Фото УМВД России по Тульской области

Деньги уже были практически в руках мошенников, но мужчина вовремя опомнился и успел заблокировать счет.

О нестандартной мошеннической схеме рассказали в региональном УМВД.

61-летний туляк обратился в отдел полиции в Привокзальном районе. Неизвестный позвонил ему с предложением снять квартиру. Туляк действительно сдавал жилье — объявление было в интернете. В процессе разговора злоумышленники выманили у него код от личного кабинета банка — якобы чтобы перевести ему арендную плату прямо на счет.

На карте средств не было, поэтому мужчина решил, что ничего страшного не случится, если он сообщит им код. Однако сомнения все же закрались: мужчина с одного телефона вел разговор, а с другого контролировал состояние счетов в онлайн-приложении банка. И не зря.

Еще не закончил разговор, как увидел, что с другого счета деньги оказались уже на карте, а затем была совершена оплата крупной покупки на маркетплейсе — со счета ушло более 766 тыс. рублей.

Мужчина тут же прервал разговор и обратился в службу безопасности банка, а затем — в полицию.

— Банку я пояснил, что это не я произвожу оплату, счет был тут же заморожен. Все это случилось уже вечером. На следующий день утром я обратился в полицию, — рассказал мужчина.

Следователи отдела направили запрос в интернет-магазин о блокировке мошеннической операции. Мужчине сразу же вернули похищенные деньги на счет.

Сейчас по данному факту следователем отдела полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию, отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.