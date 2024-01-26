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За поврежденную родинку жительница Новомосковска подала иск к тату-мастеру

За поврежденную родинку жительница Новомосковска подала иск к тату-мастеру

Женщина требует компенсации морального вреда.

Жительница Новомосковска обратилась в суд с иском к тату-мастеру. Она требует взыскать с нее средства за моральный ущерб при причинении вреда здоровью.

25 июня прошлого года женщина пришла в салон, чтобы сделать татуировку. Нанося рисунок, мастер задела родинку иглой. Из-за этого ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Спустя несколько дней клиентка сообщила тату-мастеру о причинении ей вреда здоровью, связанного с риском развития заболеваний и необходимостью врачебного наблюдения. Мастер отказалась от урегулирования конфликта в добровольном порядке и компенсации морального вреда.

Женщина решила урегулировать спор в суде. Рассмотрение иска назначено на 7 февраля в Новомосковском райсуде.

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