За поврежденную родинку жительница Новомосковска подала иск к тату-мастеру

Жительница Новомосковска обратилась в суд с иском к тату-мастеру. Она требует взыскать с нее средства за моральный ущерб при причинении вреда здоровью.

25 июня прошлого года женщина пришла в салон, чтобы сделать татуировку. Нанося рисунок, мастер задела родинку иглой. Из-за этого ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Спустя несколько дней клиентка сообщила тату-мастеру о причинении ей вреда здоровью, связанного с риском развития заболеваний и необходимостью врачебного наблюдения. Мастер отказалась от урегулирования конфликта в добровольном порядке и компенсации морального вреда.

Женщина решила урегулировать спор в суде. Рассмотрение иска назначено на 7 февраля в Новомосковском райсуде.