Жители Новомосковска: «Наш город превратился в ледяную глыбу!»

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Из-за не расчищенных дорог на улицах каждый день происходят ДТП.

В редакцию Myslo обратились жители Новомосковска. По их словам, из-за снегопада и заморозков на улицах города резко возросло число автоаварий:

«Город после снегопада 18 января и заморозков 19 января превратился в ледяную глыбу. Дороги – как кратеры на Луне. В частности, улица Кукунина – автомобилисты пытаются ехать по обочине, но машины скатываются на льду и совершают одно ДТП за другим».

По словам читателей, за день на этой улице произошло сразу несколько аварий, но ни одной снегоуборочной машины жители ни разу не видели.