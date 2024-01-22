Тульская область оказалась на 14-м месте в федеральном рейтинге преступности

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Рейтинг составлен на основании данных МВД России за 2023 год.

В 2023 году в Тульской области на 10 тыс. человек было зарегистрировано 108,5 преступлений, из них 36,3 — особо тяжкие. Такие данные приводит РИА Новости. Издание совместно с федеральным МВД составило рейтинг регионов по уровню преступности.

В Тульской области в сравнении с 2022 годом зафиксирован рост нарушений закона на 1,5%, количество особо тяжких преступлений увеличилось на 19,4%. Тем не менее, в сравнении с другими регионами наш оказался одним из самых безопасных. Он занял по уровню преступности 14-е место из 85.

Первая тройка самых безопасных регионов: Чечня, Ингушетия и Дагестан. В Чечне за год зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч жителей, в Ингушетии — 40,8 и в Дагестане 43,6.

Самыми преступными стали республики: Алтай — 209,2, Карелия — 210,1 и Коми — 213,2 преступлений на 10 тыс. человек.