  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: Международный экономический форум - страница 5 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: Международный экономический форум - страница 5 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: Международный экономический форум - страница 5 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 12 мигрантов

Двое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 12 мигрантов

Нарушение выявили участковые полицейские в рамках контроля за соблюдением иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ.

23-летняя жительница Центрального округа Тулы зарегистрировала в своей квартире дома 59 по улице Н.Руднева трех иностранных граждан. А 23-летний туляк в своем доме по улице Пирогова фиктивно поставил на миграционный учет 9 иностранцев.

В обоих случаях мигранты не проживали по месту регистрации.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся процессуальные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Управление МВД России по Тульской области обращает внимание жителей региона на то, что несоблюдение порядка постановки на учет граждан Российской Федерации и иностранцев противозаконно и предусматривает административную и уголовную ответственность. Работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления виновных лиц, они будут привлечены к установленной законом ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:06 0
Другие статьи по темам
Событие
мигранты
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на трассе М-2 «Крым» грузовик протаранил фуру
В Тульской области на трассе М-2 «Крым» грузовик протаранил фуру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.