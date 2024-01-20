Двое туляков фиктивно прописали в своих квартирах 12 мигрантов

23-летняя жительница Центрального округа Тулы зарегистрировала в своей квартире дома 59 по улице Н.Руднева трех иностранных граждан. А 23-летний туляк в своем доме по улице Пирогова фиктивно поставил на миграционный учет 9 иностранцев.

В обоих случаях мигранты не проживали по месту регистрации.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся процессуальные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Управление МВД России по Тульской области обращает внимание жителей региона на то, что несоблюдение порядка постановки на учет граждан Российской Федерации и иностранцев противозаконно и предусматривает административную и уголовную ответственность. Работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления виновных лиц, они будут привлечены к установленной законом ответственности.