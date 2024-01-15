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Как будет выглядеть новый путепровод в Узловой?

Как будет выглядеть новый путепровод в Узловой?

Глава администрации опубликовал визуализацию проекта.

Николай Терехов, глава администрации МО Узловский район, показал, как будет выглядеть новый путепровод в районном центре. Напомним, к масштабному строительству приступили в октябре 2023 года. 

— Смотрю на визуализацию путепровода и не верю, что скоро это станет реальностью! Мост очень нужен нашему городу, об этом проекте мечтало не одно поколение узловчан.

Он не просто соединит две части города, разделенного железной дорогой, а улучшит логистику агломерации, в которую входят Узловая, Новомосковск, Кимовск, Богородицк и Донской.

О строительстве моста говорили еще 50 лет назад, но воплотить проект в жизнь мы смогли благодаря нашему губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, — написал Терехов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

 

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