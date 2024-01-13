В Каменском районе столкнулись КамАз и микроавтобус. Двое погибли

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Сегодня, 13 января, в 17:30 на 61-ом км автодороги «Лапотково-Ефремов» произошло лобовое столкновение КамАЗа и микроавтобуса «ИВЕКО».

В прокуратуре Тульской области сообщили, что автолайн ехал по маршруту «Тула – Ефремов». В нем находились 14 пассажиров. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших извлекали из салона с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от спасателей задействованы девять человек и три единицы техники.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области, скончался водитель и пассажир автобуса. Пострадали еще трое – их госпитализировали.

Автохамы и ДТП | Тула

Ход и результаты проверки по факту смертельного ДТП контролирует прокуратура Каменского района. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, принимая меры для скорейшей ликвидации последствий аварии. Спецслужбы координирует исполняющий обязанности прокурора Каменского района Сергей Косинов. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находятся на контроле в прокуратуре района.

– Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по содержанию дорожного полотна в зимний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.