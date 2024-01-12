Читатель Myslo: «Водитель бросил авто во втором ряду и хамил»

Сергей О. поделился снимками, которые сделал в районе дома № 3 по ул. Дм. Ульянова в Туле. На кадрах видно припаркованный автомобиль Volvo S80.

«Персонаж в робе ремонтной бригады (водоснабжение/отопление, очередной ремонт) бросил авто вторым рядом. Через 20 минут после первой фотофиксации и звонка в ГИБДД (там не нашли его номер телефона, обещали выслать экипаж) подошел. И на вопрос о том, почему не запарковался выше/ниже, хотя места позволяли, начал попросту хамить. После предупреждения о звонке в ГИБДД сел и уехал. Монтеры, конечно, не раскрыли информацию, кто это был», — утверждает автор фото.

Из названий файлов следует, что снимки сделаны в 17.03 и 17.18.



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