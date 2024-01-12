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Читатель Myslo: «Водитель бросил авто во втором ряду и хамил»

Читатель Myslo: «Водитель бросил авто во втором ряду и хамил»

Продолжаем публиковать материалы из нашей редакционной почты.

Сергей О. поделился снимками, которые сделал в районе дома № 3 по ул. Дм. Ульянова в Туле. На кадрах видно припаркованный автомобиль Volvo S80.

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«Персонаж в робе ремонтной бригады (водоснабжение/отопление, очередной ремонт) бросил авто вторым рядом. Через 20 минут после первой фотофиксации и звонка в ГИБДД (там не нашли его номер телефона, обещали выслать экипаж) подошел. И на вопрос о том, почему не запарковался выше/ниже, хотя места позволяли, начал попросту хамить. После предупреждения о звонке в ГИБДД сел и уехал. Монтеры, конечно, не раскрыли информацию, кто это был», — утверждает автор фото.

Из названий файлов следует, что снимки сделаны в 17.03 и 17.18.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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сегодня, в 12:41 +1
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